Três corpos encontrados em local de explosão da Pemex; total vai a 36

CIDADE DO MÉXICO - Equipes de resgate encontraram mais três corpos durante o fim de semana em meio aos destroços da explosão ocorrida na sede da empresa petrolífera mexicana Pemex, informou o governo, à medida que os esforços de busca se aproximam do fim.

O total de mortos em consequência da explosão de quinta-feira subiu para 36, informou a Pemex via Twitter. As equipes de resgate têm vasculhado as últimas partes dos destroços e podem encerrar as buscas em breve. Uma pessoa segue desaparecida.

O procurador-geral Jesus Murillo disse na sexta-feira que ainda era muito cedo para afirmar se a explosão aconteceu em consequência de um ataque, acidente ou negligência, mas prometeu anunciar os resultados da investigação nos próximos dias.

Murillo visitou o local no domingo mas não fez declarações sobre o andamento da investigação. As autoridades têm utilizado redes sociais para informar detalhes sobre o desastre, que aconteceu antes do início de um feriado prolongado.