TV cubana mostra primeiras imagens de Fidel desde janeiro

A televisão estatal cubana transmitiu nesta terça-feira as primeiras imagens do ex-presidente Fidel Castro em cinco meses, recebendo uma visita do aliado venezuelano, Hugo Chávez. No breve vídeo gravado, Fidel aparece ainda magro, mas conversando animadamente. Primeiro ele aparece sentado e depois se despedindo de Chávez de pé. Fidel, de 81 anos, não é visto em público desde julho de 2006, pouco antes de adoecer e se afastar do poder. As últimas imagens foram gravadas em 15 de janeiro durante uma visita do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e exibidas no dia seguinte. No vídeo transmitido na terça-feira pela televisão estatal, aparece também o irmão dele, Raúl Castro, que o substitui desde fevereiro na Presidência. Segundo a televisão, as imagens correspondem à segunda reunião entre Fidel e Chávez nas últimas 24 horas.