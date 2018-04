TV Estadão promove debate sobre relação Brasil-Argentina

A TV Estadão realiza nessa terça-feira (6/11), às 17h, um debate sobre a influência do resultado da eleição Presidencial argentina na política brasileira e sul-americana. Com transmissão ao vivo pelo portal estadao.com.br, o debate sobre os rumos políticos e econômicos do governo da recém-eleita presidente Cristina Kirchner contará com a participação dos convidados Sérgio Fausto, Coordenador de Estudos e Debates do Instituto Fernando Henrique Cardoso, e Eduardo Viola, Professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O mediador do encontro será o jornalista Roberto Lameirinhas, subeditor de Internacional de O Estado de S. Paulo. Os internautas podem participar com perguntas e comentários, que devem ser enviados para o e-mail debate@estadao.com.br . Após o debate, os melhores momentos do evento ficarão disponíveis sob demanda na área de vídeos do portal estadao.com.br.