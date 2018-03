UE decide acabar com sanções contra Cuba, dizem diplomatas A União Européia decidiu na quinta-feira eliminar suas sanções contra Cuba, disse a comissária de Relações Exteriores da UE, Benita Ferrero-Waldner. "As sanções cubanas serão levantadas", disse ela a jornalistas após um encontro de ministros do Exterior do bloco de 27 países chegar a um acordo em um jantar em Bruxelas. As medidas da UE foram impostas depois de ações contra os dissidentes em 2003 e inclui o congelamento das visitas de autoridades de alto nível. As sanções foram suspensas em 2005. A abolição completa delas foi decidida para estimular mais reformas por parte do presidente Raúl Castro, que assumiu o cargo após o afastamento do irmão dele, Fidel, em 24 de fevereiro. (Reportagem de David Brunnstrom)