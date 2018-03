Um paraguaio e um brasileiro estão entre os sete mortos em presídio da Bolívia

LA PAZ - O governo da Bolívia revelou na quinta-feira, 15, que entre os sete presos mortos durante uma ação policial na prisão de Palmasola, no leste do país, há um paraguaio e um brasileiro, descartando uma oitava morte.

O vice-ministro do Interior e Polícia, José Luis Quiroga, disse mais cedo em uma entrevista coletiva que um oitavo prisioneiro morreu nas últimas horas em um hospital público, mas o Ministério de Governo esclareceu que os mortos são sete.

O ministério explicou que o boliviano Carlos Herrera Onofre morreu na quinta-feira, mas não como resultado do confronto na prisão, mas por causa de uma "doença terminal" pela qual ele havia sido hospitalizado por vários dias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Disparos de armas de fogo e espancamentos teriam causado a morte e ferimentos dos prisioneiros. Policiais também se feriram.

+++ Irmão de megatraficante é morto em 'guerra' na fronteira Brasil-Paraguai

O vice-ministro Quiroga informou que, entre os mortos, há um paraguaio e um brasileiro que faziam a segurança de um perigoso detento que mantinha o controle do centro carcerário.

Além disso, entre os prisioneiros feridos estão também um brasileiro, um equatoriano, um paraguaio e um colombiano.

O governo realizou a operação policial na quarta-feira, 14, para assumir o controle de Palmasola, argumentando que havia "um completo desgoverno", apesar da entrada de pessoas e produtos estar sob supervisão policial.

Em Palmasola, com aproximadamente 4.000 presos, havia tranqüilidade, enquanto a polícia deslocava presos perigosos e rivais para outras prisões.

+++ PF prende 10 parentes de Beira-Mar acusados de integrar facção

Por outro lado, a Igreja Católica pediu o esclarecimento das mortes dos prisioneiros. "As mortes e a dor que poderiam ter sido evitadas clamam para que as responsabilidades e as sanções justas e imediatas sejam estabelecidas", disse em comunicado.

A Ouvidoria do Estado abriu, separadamente, uma investigação e revelou que advertiu sobre a presença de armas na prisão e pediu que as vidas das pessoas fossem protegidas.

Em 2013, Palmasola foi o cenário do mais grave confronto entre prisioneiros registrados na Bolívia, que deixou 35 mortos.

As prisões bolivianas sofrem um grave problema de superlotação, que segundo a OEA, é a segunda pior superpopulação carcerária da América Latina, atrás de El Salvador. /AFP