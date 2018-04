Uniao Europeia estuda como reerguer Haiti

A União Europeia (UE) estuda com o Governo do Haiti meios de fazer com que o país volte a funcionar de forma coordenada após o terremoto da semana passada, disse nesta quinta-feira, 21, o comissário de Desenvolvimento e Ajuda Humanitária do bloco, Karel de Gucht.

Em visita a um campo de deslocados na capital haitiana, De Gutch lembrou que as instituições europeias já concordaram em liberar 30 milhões de euros (US$ 42 milhões) para ajuda humanitária e outros 100 milhões de euros (US$ 141 milhões) para outros tipos de auxílio.

A agenda de De Gutch inclui reuniões com o primeiro-ministro Jean Max Bellerrive e com o presidente René Préval para discutir uma forma de conseguir um bom funcionamento do Estado.

"A ideia é enviar em seguida uma missão para ter uma ideia clara do que verdadeiramente é necessário", assinalou. "É preciso ver com o Governo haitiano o que pode ser útil e o que podem aceitar", acrescentou.

De Gucht lembrou que a UE trabalha com várias ONGs em projetos ligados à distribuição de água, comida e em projetos de saúde, e ressaltou a importância de "se envolver nesse grande esforço humanitário" em prol do Haiti.