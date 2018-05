Uribe descarta terceiro mandato na Colômbia O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, negou rumores na quinta-feira que deseje um terceiro mandato, mas anunciou que orientará os eleitores a buscarem um candidato com um perfil que permita manter seu programa de governo. Na véspera, a agência de classificação de riscos Moody''s sugeriu que poderia haver riscos em médio prazo na Colômbia se o sucessor de Uribe em 2010 não despertar a mesma confiança dos mercados. Segundo uma recente pesquisa do Centro Nacional de Consultoria, a maioria dos colombianos apoiaria um novo mandato de Uribe, reeleito em 2006, apesar da resistência do Congresso em reformar a Constituição para tal fim. "Sei que contribuo mais com a democracia da minha pátria estimulando novas lideranças do que com a pretensão de me perpetuar", disse Uribe a uma assembléia da Federação Nacional de Comerciantes, em Cartagena. "Mas o que não posso descuidar é de trabalhar na visão da Colômbia do futuro e no trabalho de conscientização dos meus compatriotas sobre o perfil do presidente que se deve buscar em 2010 para que não nos equivoquemos e voltemos a períodos de pátria boba", acrescentou. Proibido por lei de interferir na política partidária, Uribe não citou nomes de possíveis sucessores. Advogado, 55 anos, o presidente colombiano, no poder há cinco anos, é considerado o maior aliado dos EUA na América do Sul. Ele mantém uma popularidade elevada, em grande parte devido à linha-dura com que combate guerrilhas marxistas. (Por Luis Jaime Acosta)