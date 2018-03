Uribe desiste de tentar terceiro mandato, diz governo colombiano O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, decidiu não tentar um terceiro mandato, anunciou o governo na sexta-feira. Uribe disse no mês passado que tentaria se reeleger mesmo depois que a Suprema Corte ter decidido que houve corrupção na obtenção da emenda constitucional que permitiu a sua reeleição em 2006. Mas, agora, Uribe desistiu do plano. "Não vamos convocar um referendo", disse o ministro do Interior, Fabio Valencia. O comentário inicial de Uribe despertou rumores sobre se ele conseguiria ou não se reeleger a partir de 2010, quando seu mandato atual termina. A popularidade de Uribe disparou para 91 por cento depois do resgate de Ingrid Betancourt e mais 14 pessoas que estavam em poder das Farc. Ele tinha deixado aberta a possibilidade de se candidatar novamente. Em 2006, ele obteve uma vitória esmagadora depois de reduzir os crimes urbanos, aumentar a segurança das estradas e impulsionar o crescimento econômico com sua repressão dos rebeldes marxistas, contra os quais o governo luta há mais de 40 anos. A Suprema Corte decidiu no mês passado que um parlamentar foi comprado por autoridades do governo para que votasse a emenda que permitiu que se candidatasse pela segunda vez. Se decidir concorrer de novo em 2010, Uribe vai precisar primeiro de outra mudança na lei. Os seus seguidores já estão coletando assinaturas para isto. (Reportagem de Hugh Bronstein)