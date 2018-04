Uribe diz desconhecer presença de líder das Farc no Chile O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, disse na quinta-feira que não tem informações sobre a presença de um líder das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) no Chile para participar de um evento paralelo à 17a Cúpula Ibero-Americana, e pediu, se ele realmente estiver lá, que seja preso. Relatos da imprensa provenientes do Chile afirmaram que o chefe das Farc, Raúl Reyes, estava em Santiago para tomar parte da Cúpula dos Povos. "A Força Pública e os órgãos de inteligência da política não têm nenhuma notícia de que ele esteja no Chile. Eu acrescentaria que, se ele estiver lá, deve ser capturado, como manda a ordem da Interpol", disse Uribe a jornalistas antes de viajar para Santiago. "Qualquer terrorista que estiver lá deve ser capturado", acrescentou. Mas representantes da Universidade Arcis, em Santiago, negaram à Reuters que o chefe rebelde esteja no Chile, e afirmaram que sua intervenção acontecerá através de um discurso que será enviado ao evento. Reyes é o principal porta-voz das Farc e um dos principais líderes do grupo, a maior guerrilha da Colômbia, composta por cerca de 17 mil combatentes, e que diz lutar para impor um sistema socialista no país. A Colômbia enfrenta um violento conflito interno há mais de quatro décadas, e que envolve, além das Farc, outros grupos guerrilheiros, organizações paramilitares e as Forças Armadas.