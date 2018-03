Uribe diz que guerrilheiro das Farc ofereceu libertar Betancourt Um militante das Farc prometeu a libertação de Ingrid Betancourt e de outros reféns da guerrilha colombiana caso o governo se comprometa a não extraditá-lo, disse o presidente Alvaro Uribe na sexta-feira. "A um guerrilheiro que está oferecendo que vai entregar Ingrid Betancourt e outros sequestrados mandou-se uma carta que ele pediu. A diretora do DAS [departamento administrativo de segurança] mandou, com minha autorização, [dizendo que] se ele cumprir isso não será extraditado. Tomara que isso seja verdade", disse Uribe, sem revelar nome ou patente do guerrilheiro em questão. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia querem trocar 40 reféns "estratégicos" por cerca de 500 militantes presos. Mas o governo e a guerrilha não se entendem nem sobre a desmilitarização de uma área de selva onde ocorreriam as negociações -- exigência da guerrilha que Bogotá rejeita. Além de realizar duras ações militares contra a guerrilha, o governo também oferece recompensas para guerrilheiros que desertarem ou libertarem reféns, com recursos de um fundo de 100 milhões de dólares. Ele também oferece a possibilidade de asilo na França. Betancourt, cidadã franco-colombiana e ex-candidata a presidente da Colômbia, tornou-se símbolo do grupo de reféns, alguns dos quais sequestrados há mais de dez anos. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, faz da libertação de Betancourt uma prioridade da sua política externa. Ela foi seqüestrada em fevereiro de 2002, quando fazia campanha eleitoral no sul da Colômbia. No ano passado, a guerrilha divulgou um vídeo em que ela aparece abatida, magra e triste. Numa carta enviada à família, ela dizia que estava a ponto de morrer. No começo de abril, as Farc impediram uma missão humanitária francesa de prestar socorro a Betancourt na selva. As Farc sofreram nos últimos meses a perda de vários comandantes seus, mortos em ataques militares ou traições. Além disso, seu fundador, Manuel Marulanda, morreu em março, de infarto.