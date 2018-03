Uribe diz que guerrilheiro ofereceu libertar Ingrid Betancourt

Um guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) ofereceu a libertação da ex-candidata à Presidência do país Ingrid Betancourt e de outros reféns, com a condição de que o governo se comprometa a não extraditá-lo, revelou nesta sexta-feira, 13, o presidente Álvaro Uribe. "Foi mandada para um guerrilheiro que está oferecendo entregar Ingrid Betancourt e outros sequestrados uma carta que ele pediu. Veja também: Uribe promete não extraditar rebeldes que libertarem reféns Mãe de Ingrid Betancourt diz que saúde da filha melhorou O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região A carta foi enviada pela diretora do DAS (departamento administrativo de segurança) com a minha autorização. Se isso for cumprido, ele não será extraditado. Tomara que isto seja verdade", disse Uribe. O presidente não revelou o nome nem o cargo do rebelde que fez a oferta e a quem foi prometida a não extradição. Uribe está oferecendo recompensas e benefícios jurídicos aos membros das Farc para que eles libertem seus reféns. O grupo rebelde considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Européia, mantém seqüestrados 40 reféns por motivos políticos. Entre eles está Ingrid e três americanos. Os revolucionários desejam trocar os reféns por 500 de seus guerrilheiros que estão presos.