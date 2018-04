Uribe diz que procurará Lula para agradecer por apoio

O chefe de Estado colombiano, Álvaro Uribe, anunciou nesta terça-feira, 3, que logo no início desta quarta entrará em contato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para agradecer pelo apoio na missão de recuperação dos reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Veja também: Alto comissário para a Paz da Colômbia renuncia, diz imprensa Cruz Vermelha diz à Colômbia local de entrega de novo refém Alan Jara acusa Uribe de não fazer nada por reféns das Farc Farc prometem libertação de seus últimos reféns políticos Cronologia dos sequestrados das Farc Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Jornalistas analisam participação do Brasil "Ligarei para o presidente Lula amanhã (quarta-feira) de manhã", disse Uribe após o retorno de Alan Jara, o quinto libertado dos seis reféns que a guerrilha prometeu soltar. Jara foi entregue nesta terça-feira nas selvas de Guaviare, no sudeste do país, a uma missão liderada pela congressista opositora Piedad Córdoba e coordenada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). A operação contou com o apoio logístico do governo brasileiro, que cedeu dois helicópteros que no domingo passado recolheram no sudoeste do país os primeiros quatro reféns, e que na quinta-feira receberá o último cativo. "Expresso a gratidão à senadora Piedad Córdoba, à Cruz Vermelha Internacional, ao Governo do Brasil e ao presidente Lula", disse Uribe durante um encontro com a imprensa em Villavicencio, aonde viajou para visitar Jara em sua casa. Ação contra guerrilha O presidente colombiano disse ainda que insistirá no cerco humanitário sobre a guerrilha para viabilizar a soltura dos 22 membros da Polícia que as Farc mantém como reféns visando a uma futura troca. "Seguimos com essa tarefa, e chegará um momento no qual ou os soltam, ou os recuperamos", advertiu Uribe nos arredores na casa em Villavicencio, cidade do centro colombiano, do ex-governador Alan Jara, libertado pelas Farc na terça-feira.