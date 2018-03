Uribe diz que seguirá tentando libertação de reféns O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, se comprometeu na quarta-feira a continuar a busca da liberdade de 25 reféns políticos que seguem sequestrados pelas Farc, guerrilha a qual pediu para entregar os prisioneiros como uma condição para fazer a paz no país. Uribe falou em uma transmissão por rádio e televisão depois de as forças militares resgatarem sãos e salvos, e sem fazer um único disparo, a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, três norte-americanos e 11 membros do Exército e da polícia. "Às famílias de quem segue sequestrado, nosso compromisso, não os esqueceremos por um momento, até que todos regressem à liberdade", disse Uribe em um discurso na sede da Presidência, acompanhado pelas pessoas resgatadas e seus ministros. O resgate de Betancourt, dos norte-americanos Keith Stansell, Marc Gonsalves e Thomas Howes, assim como dos 11 outros reféns se constitui em uma derrota para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e um triunfo para a política de segurança de Uribe. "Que bom saber que já estão no seu país livres com suas famílias, que bom dar está notícia à França, à Europa, que durante todos estes anos não abandonaram um único momento a doutora Ingrid Betancourt", afirmou o presidente. Betancourt, uma política franco-colombiana de 46 anos, se converteu em um símbolo mundial do sequestro por sua retenção de mais de seis anos nas mãos das Farc. Uribe revelou que o resgate foi uma tarefa difícil porque era necessário manter uma linha em meio ao sofrimento das famílias dos reféns que se opunham a uma operação militar para libertá-los. Os militares colombianos, em uma operação de infiltração e inteligência, se passaram por integrantes de uma organização humanitária fictícia e convenceram os rebeldes a reunir e trasladar os reféns para outro lugar. Uribe disse que apesar de as forças militares terem rodeado mais de 50 guerrilheiros depois de um helicóptero decolar com os reféns, foi decidido não atacá-los. "Não se disparou contra o grupo guerrilheiro que ficou em terra porque estávamos interessados na liberdade dos sequestrados, não em derramamento de sangue. Além disso ali estão alguns compatriotas sequestrados e queríamos enviar uma mensagem, não de palavras, mas sim de fatos, para que tratem bem a esses compatriotas e para que os devolvam à liberdade", disse. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)