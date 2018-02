Uribe elogia debate colombiano sobre referendo da reeleição

O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, disse nesta quinta-feira, 25, que vê como algo positivo a manifestação dos colombianos sobre a posição dos eleitores a respeito de sua reeleição ou não e reiterou seu respeito pelas instituições democráticas de seu país.

As declarações e Uribe foram dadas em um momento que a Corte Constitucional estuda a realização de um referendo que definirá se o mandatário poderá ou não disputar um terceiro mandato consecutivo.

"Creio ser bom que os colombianos digam estar de acordo ou em desacordo com a reeleição", disse o presidente durante uma palestra para estudantes na Universidade Javieriana de Bogotá. Uribe, que conseguiu em 2006 que o Congresso modificasse a Constituição, reiterou que será prudente "com qualquer decisões das instituições". Vários veículos da imprensa colombiana reportaram nesta quinta-feira que a decisão da Corte sobre o referendo deve ser divulgada na próxima sexta.

Uribe, no poder desde 2002, tem até o dia 12 de março para inscrever sua candidatura ao mandato de 2010-2014. Se o referendo não for aprovado, o mandatário não poderá tentar a reeleição nas eleições do dia 30 de maio.