Uribe encontrará indígenas que realizaram marcha por terras

O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, anunciou na terça-feira, 28, que se reunirá com líderes indígenas em uma zona rural a sudoeste de Bogotá. Os indígenas fazem uma marcha por melhores condições de vida e mais apoio do governo. O presidente assegurou que chegará a La María, 370 quilômetros ao sudoeste da capital, para "ter esse diálogo com o maior respeito, escutá-los com o maior respeito". Não foi divulgada, porém, a data do encontro. La María é a zona rural onde se iniciaram as manifestações para pressionar o governo pelo não cumprimento de uma promessa para entregar terras aos indígenas. Além disso, eles também protestam por causa do assassinato de vários indígenas nos últimos anos. Uribe tentou reunir-se no domingo com os dirigentes indígenas na cidade de Cali, 300 quilômetros a sudoeste de Bogotá. Porém a reunião não ocorreu, pois o presidente se atrasou. O líder da mobilização, Daniel Piñacue, aprovou a decisão de Uribe de se reunir com os indígenas. Aproximadamente 30 mil deles participaram da marcha de protesto.