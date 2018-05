Uribe faz nova proposta para libertação de reféns das Farc O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, ofereceu na quinta-feira a criação de um refúgio para negociações de paz caso a guerrilha liberte os reféns que mantém há vários anos. As negociações entre o linha-dura Uribe e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc, mais antiga guerrilha esquerdista do continente) estão paralisadas devido à exigência dos rebeldes pela desmilitarização de uma área onde ocorreria uma eventual troca de prisioneiros. A oferta de Uribe surge depois de o presidente encontrar um professor colombiano que atravessou o país a pé para chamar a atenção para a situação do seu filho, um soldado sequestrado há uma década pelas Farc. Milhares de pessoas se reuniram na quarta-feira para receber Gustavo Moncayo ao final de suas sete semanas de caminhada. "Se as Farc libertarem vítimas de sequestro com a ajuda da comunidade internacional, então o governo vai aceitar uma zona para 90 dias de negociações sobre alcançar a paz", disse Uribe num ato público em que foi ovacionado e vaiado. Sob o governo de Uribe, as Forças Armadas ocuparam áreas antes sob domínio das guerrilhas, mas as Farc ainda combatem em regiões rurais. Uribe, cujo pai foi assassinado pelas Farc durante uma tentativa de sequestro na década de 1980, tem grande popularidade graças à repressão à guerrilha, com apoio dos EUA. Mas está sob pressão de parentes de sequestrados e por causa de um escândalo que vincula alguns de seus aliados a grupos paramilitares de ultradireita. O drama dos reféns teve uma reviravolta dramática no mês passado, quando 11 deputados regionais sequestrados há cinco anos foram mortos. O governo culpou as Farc, que por sua vez disse que os reféns foram mortos durante uma tentativa de resgate militar. Entre os principais reféns está a ex-candidata a presidente Ingrid Betancourt. As Farc exigiram a desmilitarização de uma área do tamanho da cidade de Nova York, o que Uribe rejeita, sob a alegação de que isso permitiria que a guerrilha se reagrupe. França, Espanha e Suíça tentam mediar a crise.