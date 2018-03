Uribe melhora suas relações com Chávez O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, chocou a América Latina na semana passada ao pedir para ingressar num banco de desenvolvimento ligado à campanha do presidente venezuelano Hugo Chávez para integrar a América do Sul. Mas o anúncio de Uribe foi somente o mais recente dos gestos amigáveis do presidente colombiano para com seu colega venezuelano. Num momento em que o Congresso dos EUA reavalia sua ajuda à Colômbia e ameaça rejeitar um acordo de livre comércio, em função de preocupações com direitos humanos, Uribe vem fazendo mais e mais gestos de aproximação com Chávez, incluindo buscar ajuda para negociações com rebeldes marxistas. "Uribe está transmitindo a mensagem sutil, mas inquietante, de que poderá fortalecer seus vínculos com governos esquerdistas na região se sua amizade com os EUA azedar", disse Alfredo Rangel, do instituto Segurança e Democracia, de Bogotá. "Washington deveria prestar atenção." Cynthia Arnson, diretora do Programa América Latina do Centro Woodrow Wilson, em Washington, identifica outra motivação. "Uribe parece acreditar no velho ditado que recomenda manter seus amigos próximos e seus inimigos ainda mais próximos," disse ela. "Trata-se de um exemplo clássico do triunfo do interesse sobre a ideologia." Essa estratégia para lidar com Chávez seria difícil para os EUA reproduzirem, porque o líder venezuelano é tão fortemente hostil ao que chama de imperialismo americano. Chávez tem mais em comum com Uribe do que a fronteira de 2.219 quilômetros que seus dois países dividem. Ambos os presidentes são figuras populares que promoveram alterações constituições que lhes permitam permanecer mais tempo no poder. Uribe, cujo pai foi morto num sequestro mal conduzido por guerrilheiros esquerdistas, mais de 20 anos atrás, quer mostrar que é suficientemente flexível para aceitar a ajuda de Chávez em questões que vão desde o Banco do Sul, até acordos energéticos e uma troca de reféns com os rebeldes. Entre as dezenas de reféns de destaque na Colômbia estão três norte-americanos do setor da defesa sequestrados por guerrilheiros em 2003. Pesquisas de opinião indicam que os colombianos querem que os reféns sejam trocados por insurgentes detidos em prisões do governo, e Chávez prometeu ajudar a mediar a troca.