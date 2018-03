Uribe pede cautela em relação à Venezuela

O presidente colombiano, Álvaro Uribe, pediu este domingo, 13, a "todos os porta-vozes do Governo total prudência", para manter o clima que permitiu retomar as relações diplomáticas com a Venezuela. "O presidente da República reafirma o propósito de avançar em uma nova era de relações, assim como foi acordado há dois dias com o presidente da República Bolivariana da Venezuela, Hugo Chávez. Pede a todos os porta-vozes do Governo total prudência para não afetar este caminho", diz um comunicado divulgado pelo Governo. Chávez pediu a Uribe, ao discursar na 5ª Cúpula Extraordinária da Petrocaribe, em Maracaibo, que "ponha em seu lugar" o ministro colombiano da Defesa, Juan Manuel Santos, que foi acusado pelo presidente venezuelano de atrapalhar os acordos entre os dois países. O líder venezuelano assegurou que Santos "se transformou em um franco-atirador" e lamentou declarações, que segundo Chávez o ministro fez após a reunião em que se normalizaram as relações entre os dois países. Não foi a primeira vez que Chávez pediu a Uribe que controlasse o ministro Santos, que o presidente acusa de ser inimigo da Venezuela e de ser parte de uma das famílias mais ricas da Colômbia. Ao longo da história, as relações entre Colômbia e Venezuela tiveram sérias divergências, mas talvez a mais complexa tenha acontecido em novembro passado. Na ocasião, Uribe cancelou a mediação de Chávez para um possível acordo humanitário para viabilizar que as Forças Armadas Revolucionárias da Colôbia (Farc) libertassem um grupo de seqüestrados.