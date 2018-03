Uribe pede libertação de todos os reféns para negociar paz

Ingrid Betancourt se encontra com o presidente Álvaro Uribe durante pronunciamento na sede da Presidência. Foto: Efe BOGOTÁ - O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, se comprometeu a continuar buscando a libertação dos 25 reféns políticos que ainda estão seqüestrados pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Ele pediu para que a guerrilha entregue os seqüestrados como um ponto de partida para uma negociação de paz. "Nossa política de segurança democrática não é um fim em si mesma, e sim o caminho para a paz, a paz total", disse Uribe na noite desta quarta-feira, em Bogotá, acompanhado dos reféns libertados, entre eles a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, considerada a refém mais importante da guerrilha, e membros de seu governo. Segundo a BBC, criticada por opositores do governo colombiano, a política de segurança democrática prevê a militarização do país, com o objetivo de cercear a atuação das guerrilhas, pela via militar. Uribe disse estar feliz em poder dar uma boa notícia ao mundo e destacou o apoio dos presidentes dos Estados Unidos, George W. Bush, seu principal aliado na região, e da França, Nicolas Sarkozy. "Que bom dar essa boa notícia ao mundo. (...) Que bom dar essa notícia à França, à Europa, que durante estes anos não abandonaram Ingrid, que bom dar esta notícia a Bush e a Sarkozy", afirmou Uribe. "Para as famílias daqueles que seguem seqüestrados, reforço nosso compromisso. Não descansaremos um só dia até que todos estejam em liberdade", disse o presidente, acompanhado dos reféns libertados e de seus ministros. Os resgates de Betancourt e dos americanos Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, assim como os de mais 11 reféns, constituem uma derrota para as Farc e um triunfo da política de segurança de Uribe. "Que bom saber que já estão livres e com suas famílias, que bom dar esta notícia para a França, a Europa, que durante todos esses anos não abandonaram em um só momento a Ingrid Betancourt", afirmou o presidente. Uribe revelou que o resgate foi uma tarefa difícil porque era necessário manter uma linha em meio ao sofrimento das famílias dos reféns que se opunham a uma operação militar para libertá-los. Resgate Os seqüestrados foram resgatados no Departamento de Guaviare, no sudeste do país, numa operação que, de acordo com Bogotá, envolveu soldados infiltrados e mentiras contadas às Farc. Segundo o governo colombiano, a operação foi realizada em duas etapas. Na primeira fase, militares se infiltraram num grupo das Farc que fazia a segurança do cativeiro e também no secretariado da guerrilha. A segunda fase foi a do resgate propriamente dito. Militares chegaram em dois helicópteros M-17 civis no local do cativeiro afirmando ser integrantes de uma organização humanitária - quatro deles da tripulação e outros 9 "assistentes", vestidos de branco. Eles deveriam transportar os reféns até o sul do país, onde encontrariam o líder máximo das Farc, Alfonso Cano. "Mas os helicópteros eram, na verdade, do Exército", explicou o ministro da Defesa, Juan Manuel Santos. Dois rebeldes teriam convencido outros guerrilheiros - ainda não se sabe como - a entregar os 15 reféns. Segundo Santos, um rebelde conhecido como César e "outro guerrilheiro do estado-maior das Farc" embarcaram no helicóptero. Ingrid contou que ela e os outros reféns foram levados algemados para a aeronave, imaginando que seriam deslocados para outro cativeiro. Eles só foram informados de que estavam sendo resgatados quando já estavam no ar e viram César vendado, no chão. "O helicóptero quase caiu por causa dos pulos e gritos de alegria que dávamos ", disse Ingrid. Após a ação, os ex-reféns foram transportados em um helicóptero até San José del Guaviare e, depois, foram para a base aérea de Tolemaida, a 100 quilômetros de Bogotá. Só então seguiram para a capital. Os ex-reféns americanos voaram direto para os EUA. "A operação foi absolutamente impecável", disse Ingrid depois. Às 17h20 (19h20 no horário de Brasília), ela e os outros reféns desembarcaram na base militar de Catam, em Bogotá. Usando chapéu e colete camuflados, a franco-colombiana de 46 anos, emocionada, abraçou sua mãe, Yolanda Pulecio, e seu marido, Juan Carlos Lecompte. Os reféns americanos - Keith Stansell, Marc Gonsalves e Thomas Homes - estavam seqüestrados desde fevereiro de 2003 na selva de Caquetá. Eles trabalhavam para a California Microwave Systems, empresa contratada pelo Departamento da Defesa dos EUA para recolher informações sobre as plantações de droga. Matéria atualizada às 9h10.