Uribe promete não esquecer os outros reféns das Farc O presidente colombiano, Álvaro Uribe, disse na quarta-feira que seu governo não descansará enquanto não conseguir a libertação de todos os reféns da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Uribe obteve na semana passada o maior triunfo contra as Farc em seus seis anos de governo, quando uma operação do Exército conseguiu, sem violência, libertar ilesos 15 reféns, inclusive a ex-candidata a presidente Ingrid Betancourt. "Assim como não houve um só dia de abandono, não haverá um só dia de esquecimento nem de descuido até que tenhamos conosco libertados os sequestrados que continuam no cativeiro, grupo no qual está o senhor ex-governador Alan Jara", afirmou Uribe. As Farc ainda mantêm consigo 25 reféns de caráter político, inclusive Jara, ex-governador do Departamento do Meta, prestes a completar 7 anos como sequestrado. Também estão em poder da guerrilha centenas de reféns comuns, destinados a trocas por dinheiro. Inaugurando uma obra no Departamento do Meta, Uribe não disse se pretende libertar os reféns por meio de negociações ou pela via militar.