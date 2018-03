Uribe promete não extraditar rebeldes que libertarem reféns

O presidente colombiano, Álvaro Uribe, garantiu nesta quinta-feira, 12, que seu governo não extraditará para os Estados Unidos os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que libertarem reféns. Veja também: Mãe de Ingrid Betancourt diz que saúde da filha melhorou Ex-refém diz que Farc podem entregar seqüestrados a Lula Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região A declaração foi uma resposta a um rebelde da guerrilha que, por telefone, fez uma pergunta sobre a possibilidade. Em uma visita a Pereira, capital do departamento de Risaralda, no oeste do país, Uribe se comprometeu a não extraditar os insurgentes das Farc que ajudarem na libertação de seqüestrados. Em janeiro e fevereiro foram libertados seis políticos, entre eles o ex-senador Luis Eladio Pérez, que ficou refém quase sete anos e foi companheiro de cativeiro de Ingrid Betancourt - ex-candidata à Presidência colombiana e seqüestrada desde 2002 - durante uma temporada.