Uribe reitera combate a violações dos direitos humanos

O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, disse nesta quarta-feira, 10, que seu governo não será abalado pelas denúncias que pesam sobre oficiais das Forças Armadas, acusados de assassinar civis e incluí-los nas estatísticas de pessoas "mortas em combate".

"Quero dizer que nós, da Presidência da República, do Ministério de Defesa e das Forças Armadas, não podemos nos abalar ou pensar que as coisas estão mal colocadas. Agimos de forma eficaz e com todo o respeito aos direitos humanos", afirmou Uribe.

O presidente está em Montreal, no Canadá, onde participa do Fórum Econômico das Américas. Ele disse que seu governo "nunca hesitou em punir o que pode ser uma violação dos direitos humanos cometida por integrantes da força pública".

Entretanto, o mandatário ressaltou que sua administração "também deve ser firme para defender as Forças Armadas".

Em novembro de 2008, surgiram denúncias sobre o massacre de 11 jovens de um bairro pobre do sul de Bogotá. As vítimas teriam sido enganadas com uma falsa oferta de trabalho, levadas à área da fronteira com a Venezuela e, uma vez mortas, reportadas oficialmente como "guerrilheiros".

Após o episódio, o governo ordenou a destituição de 27 militares, entre eles três generais. Por sua vez, o Ministério Público abriu uma investigação contra vários oficiais, inclusive de alto escalão, por crimes como homicídio e desaparecimento forçado.

Para tratar do assunto, o especialista da Organização das Nações Unidas (ONU) para execuções extrajudiciais, sumárias e arbitrárias, Philip Alston, chegou nesta semana à Colômbia.

As denúncias de violações dos direitos humanos são lembradas por parlamentares norte-americanos para barrar o Tratado de Livre Comércio (TLC) assinado pelos dois países e que deve ser ratificado pelo Congresso dos Estados Unidos.