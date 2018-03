Uribe reitera disposição de dialogar com as Farc

O presidente colombiano, Álvaro Uribe, reiterou neste domingo que está disposto a um diálogo direto com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), mas sem abandonar sua "política de segurança democrática". "Se a segurança democrática for mantida, estou disposto a dialogar quando (as Farc) quiserem, a qualquer hora", disse Uribe durante um conselho de Governo em Morelia, departamento de Caquetá (sul). Embora não tenha citado diretamente o nome das Farc, o governante insistiu em que mantém seu "desejo de dialogar". O alto comissário para a paz, Luis Carlos Restrepo, disse à rádio "Caracol" que o Governo já deu "os primeiros passos" na busca de um diálogo direto com as Farc para um acordo humanitário. Restrepo afirmou que já foi definida uma agenda de trabalho, e que Uribe vai dirigir o contato com os rebeldes. O alto comissário disse ainda que agora é preciso estabelecer se há vontade política das Farc para esse diálogo direto. Um comunicado das Farc divulgado na terça-feira passada pelo telejornal "Notícias RCN", datado de junho, indica que o novo líder da guerrilha, conhecido como "Alfonso Cano", aceita um "contato direto" com o Governo colombiano "para a troca humanitária". No comunicado, datado antes do resgate de Ingrid Betancourt e de outros 14 reféns dessa guerrilha em 2 de julho, "Cano" diz que a proposta "para um encontro com o Governo nacional para detalhar os termos de um acordo continua vigente", assim como "a decisão de manter a comunicação".