Uribe sugere que não tentará 3º mandato na Colômbia

O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, sugeriu nesta sexta-feira, 19, que não será candidato nas eleições de maio e que desistirá de tentar sua segunda reeleição consecutiva, ao se referir a um próximo presidente durante um ato de governo.

"Prefeitos, espero que chegue um presidente que goste de vocês a metade do que eu gostei, espero isso, digam ao próximo presidente da Colômbia que goste de vocês a metade do que eu gostei", disse Uribe em uma reunião com os mandatários municipais do país.

O presidente, que tem a maior parte de sua popularidade - cerca de 70% - devido as ofensivas militares contra a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), não manifestou se está interessado em ser candidato no caso de Corte Constitucional considerar legal um referendo que habilitaria sua reeleição.

O tribunal analisa atualmente a legalidade do referendo aprovado pelo Congresso e que abriria caminho para a terceira candidatura consecutiva de Uribe.

O mandatário, contudo, tem pouco tempo para concluir o complicado processo que o permitiria se apresentar e que inclui a aprovação do referendo pelo alto tribunal, além de sua realização com a participação de mais de oito milhões de votantes, segundo a máxima autoridade eleitoral do país.

Para a Procuradoria Nacional, Uribe tem até 12 de março para se inscrever como candidato, mas se a corte aprovar o referendo antes dessa data, o mandatário ficaria fora do pleito. Os partidários de Uribe, contudo, sustentam que o prazo poderia se estender até o começo de abril.

A pouco mais de três meses das eleições presidenciais de 30 de maio, a campanha está concentrada em resolver se Uribe está interessado em tentar sua segunda reeleição e prolongar seu governo até 2014.

O presidente se mantém imabatível nas pesquisas e se fosse candidato venceria facilmente seus adversários, mas se desistir de sua candidatura ou ela não for autorizada, o ex-ministro de Defesa Juan Manurl Santos seria seu possível sucessor.

Uribe assumiu a presidência em 2002 com a promessa de derrotar a guerrilha esquerdista, foi reeleito em 2006 e seu atual período de governo vence no próximo 7 de agosto.