Vaticano está feliz com a libertação de Ingrid

Federico Lombardi disse à Associated Press que o Vaticano espera que a libertação inicie um processo de pacificação na Colômbia e libertação dos demais reféns. O pontífice pediu na terça-feira, 1, pelo fim dos seqüestros na Colômbia. Ele se encontrou com a mãe de Ingrid em fevereiro.