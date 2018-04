Vaticano manifesta a Raúl Castro preocupação com presos de Cuba O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcisio Bertone, expressou na terça-feira a preocupação da Santa Sé com os presos cubanos, em uma reunião com o novo presidente do país, Raúl Castro. Foi o primeiro encontro de Raúl com uma autoridade estrangeira desde sua posse como presidente de Cuba, no domingo, em substituição ao irmão Fidel. "Com o maior respeito pela soberania do país e de seus cidadãos, expressei ao presidente Raúl Castro a preocupação da Igreja com os prisioneiros e suas famílias", disse Bertone no aeroporto José Martí, em Havana, antes de embarcar. O cardeal, número 2 na hierarquia do Vaticano, não especificou se estava se referindo a dissidentes detidos ou a presos comuns. Entidades de direitos humanos afirmam que 320 cubanos estão na cadeia -- muitas vezes em condições de superlotação -- por manifestarem opiniões contrárias ao regime comunista. Bertone disse torcer para que seus seis dias de visita tenham impulsionado as relações bilaterais, que vêm melhorando nos últimos tempos e tiveram um ponto alto há dez anos, quando o papa João Paulo 2o esteve na ilha. Ele admitiu, porém, que tais relações serão sempre "desafiadoras." Raúl Castro vestia terno em vez da sua tradicional farda marrom de general. O encontro aconteceu na sede do governo cubano, diante da praça da Revolução, onde há um painel com a imagem do guerrilheiro Che Guevara. A visita de Bertone ajudou a Igreja a ter uma maior exposição na mídia estatal. A TV pública transmitiu ao vivo, na segunda-feira, a entrevista coletiva de Bertone em que ele elogiou a libertação de quatro presos políticos, mas disse não ter pedido uma anistia a outros dissidentes. Uma concorrida missa celebrada pelo cardeal na catedral de Havana também foi transmitida ao vivo pela TV cubana. Num raro gesto de abertura à Igreja, o Granma, diário oficial do Partido Comunista, publicou na terça-feira uma nota dos bispos cubanos pedindo ao governo que aja rapidamente para resolver os problemas mais prementes do cotidiano da população. Depois da revolução que levou Fidel Castro ao poder, em 1959, padres foram expulsos e o país passou décadas sendo oficialmente ateu. Atualmente, a Igreja Católica é a única grande instituição da ilha que não é controlada pelo Estado, e por isso deve ter um papel importante numa eventual transição para a democracia. Mas os católicos continuam proibidos de construírem novas igrejas, assumirem tarefas educacionais ou transmitirem programas de rádio. Autoridades prometeram a Bertone que haverá mais abertura para a Igreja "na imprensa escrita e na rádio, e em certos casos excepcionais até na televisão", segundo relato do próprio cardeal ao correspondente em Havana da agência católica de notícias SIR, da Itália. (Reportagem adicional de Deepa Babington, em Roma)