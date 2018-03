Veja quem são os ex-reféns libertados pelo Exército colombiano Quinze pessoas que estavam havia mais de seis anos em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) foram resgatadas nesta quarta-feira, 2, pelo Exército em uma operação nas selvas dos departamentos (estados) do Guaviare e de Vaupés. Segue a lista de libertados: Ingrid Betancourt: cidadã franco-colombiana e ex-candidata à Presidência da Colômbia. Estava seqüestrada desde 23 de fevereiro de 2002. Thomas Howes: prestador de serviços americano do Pentágono. Estava seqüestrado desde 13 de março de 2003. Keith Stansell: prestador de serviços americano do Pentágono. Estava seqüestrado desde 13 de março de 2003. Marc Gonsalves: prestador de serviços americano do Pentágono. Estava seqüestrado desde 13 de março de 2003. Juan Carlos Bermeo: tenente do Exército colombiano. Raimundo Malagón: tenente do Exército colombiano. Erasmo Romero: segundo-sargento do Exército colombiano. José Ricardo Marulanda: segundo-sargento do Exército colombiano. William Pérez: cabo do Exército colombiano. José Miguel Arteaga: cabo do Exército colombiano. Armando Flórez: cabo do Exército colombiano. Vaney Rodríguez: tenente da Polícia colombiana. Jairo Durán: cabo da Polícia colombiana. Julio Buitrago: cabo da Polícia colombiana. Armando Castellanos: subintendente da Plícia colombiana.