Venezuela acusa 'oligarquia' boliviana por ataque a consulado A Venezuela classificou na segunda-feira de "terrorista" o ataque contra seu consulado na cidade boliviana de Santa Cruz e acusou a "oligarquia" daquele país de ser a autora intelectual e material do episódio. Desconhecidos atiraram na madrugada de segunda-feira cartuchos de dinamite contra uma casa vizinha à sede diplomática e uma residência de médicos cubanos. As explosões causaram danos menores. "Este ataque terrorista vem somar-se aos ataques que vêm desenvolvendo esta minoria da oligarquia boliviana", disse o chanceler venezuelano, Nicolás Maduro, a jornalistas. Para o diplomata, os ataques foram motivados por recentes palavras do presidente Hugo Chávez de que o povo e o governo venezuelano não ficariam de braços cruzados se houvesse agressão contra o presidente da Bolívia, Evo Morales. "Eles acreditam que com suas expressões de racismo, com seu ataque midiático e agora com seu ataque terrorista vão deter nossa vontade de apoiar o povo boliviano, pelo contrário, hoje nossa vontade se multiplica", completou Maduro. A Venezuela mantém um amplo programa de apoio ao governo de Morales, o que tem sido rejeitado por setores de oposição de ambos os países. (Por Fabián Andrés Cambero)