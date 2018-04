Venezuela adotará novo fuso-horário a partir de 9 de dezembro A Venezuela atrasará seu horário oficial em 30 minutos no dia 9 de dezembro para aproveitar melhor a luz do sol, segundo decreto divulgado nesta quarta-feira. A mudança teve sua entrada em vigor adiada por duas vezes. O governo do presidente venezuelano, Hugo Chávez, que busca implementar sua auto-intitulada "revolução do século 21", garantiu há alguns meses que a medida pretende "socializar" a luz. "Com a mudança de fuso-horário busca-se conseguir que a atividade diária da população comece com a luz solar para um melhor aproveitamento dessa energia em seu desenvolvimento nos âmbitos da saúde, orgânicos, funcionais, intelectuais, produtivos e ecológicos", estabelece o decreto. O fuso da Venezuela está quatro horas atrás do horário do meridiano de Grenwich há mais de 40 anos. Com a mudança, o horário do país passará a ficar quatro horas e meia atrás do horário de Grenwich, uma medida divulgada pelo governo como benéfica para a saúde, principalmente dos estudantes. (Por Patricia Rondón Espín)