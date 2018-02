Venezuela coloca relações com Colômbia sob 'profunda revisão' O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse nesta quinta-feira que as relações com a Colômbia estão em "profunda revisão" depois que a Interpol comprovou a autenticidade de documentos encontrados em computadores apreendidos das Farc que vinculariam Chávez com o grupo guerrilheiro. "Nós estamos obrigados a colocar novamente as relações com a Colômbia em uma profunda revisão. Na esfera política, diplomática, e econômica. Tudo", disse Chávez em uma entrevista coletiva a correspondentes estrangeiros. (Por Patrícia Rondón Espín)