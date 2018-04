Venezuela cortará gastos e importações não essenciais O governo da Venezuela cortará gastos e reduzirá as despesas com dólares em importações não essenciais, para compensar a queda nas receitas do petróleo devido à crise econômica mundial, disse o ministro de Economia e Finanças, Alí Rodríguez, nesta terça-feira. Apesar de o presidente Hugo Chávez ter afirmado que a crise que afeta grande parte do mundo "não havia nos afetado nem em um fio de cabelo", Rodríguez admitiu que a perda das receitas das exportações de petróleo terá impacto nas contas nacionais. No entanto, o ministro afirmou em entrevista à rádio local Unión que não acredita que em 2009 "tenhamos grandes angústias ou algo que possa provocar uma oscilação de grandes proporções, o que não quer dizer que não nos afete (a crise)". O petróleo venezuelano tem sido negociado, em média, a 36 dólares por barril neste ano, bem abaixo dos 60 dólares por barril previstos pelo orçamento do governo para este ano. Neste cenário, "então temos que reduzir os gastos, aplicar os princípios de austeridade e no caso da administração de divisas, eliminar muitas importações desnecessárias para o desenvolvimento econômico", disse Rodríguez. (Reportagem de Ana Isabel Martínez)