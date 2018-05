Venezuela critica mídia no caso de mala com dólares

O ministro de Energia da Venezuela, Rafael Ramírez, afirmou na terça-feira que meios de comunicação haviam arquitetado um "linchamento" do presidente Hugo Chávez devido ao caso do empresário venezuelano que tentou entrar na Argentina com uma maleta com 800 mil dólares. Ramírez, que também preside a empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), disse que o escândalo integra um plano armado pela oposição para manchar o sucesso da política externa e da política energética do atual governo. "Montou-se uma espécie de linchamento midiático", afirmou Ramírez durante uma entrevista concedida ao canal estatal VTV. "Isso me lembra bastante essas campanhas que arquitetaram contra nossa política petrolífera, contra a Petróleos de Venezuela, e, consequentemente, contra o presidente Chávez, o alvo derradeiro de todos esses ataques", acrescentou. O caso envolvendo o empresário Guido Alejandro Antonini Wilson, que afirmou ser o proprietário do dinheiro não declarado, provocou a demissão de Claudio Uberti, um argentino que desempenhava um importante papel nas relações entre a Venezuela e a Argentina. Uberti e Antonini, este último acusado de contrabando devido ao incidente, chegaram na semana passada a Buenos Aires dentro de um avião particular fretado pela estatal argentina Enarsa. No mesmo vôo, estavam funcionários públicos dos dois países e executivos da PDVSA e da Enarsa. Na segunda-feira, a Venezuela negou-se a pedir desculpas à Argentina e afirmou que o caso não envolve o governo venezuelano. Mas o país disse ter iniciado investigações internas sobre o incidente. Segundo Ramírez, a empresa dirigida por ele não possui "nenhum tipo de relação" com Antonini, apesar de, na segunda-feira, o superintendente fiscal da Venezuela ter afirmado que o empresário havia feito grandes investimentos na PDVSA. O escândalo envolvendo a maleta ocorre no momento em que meios de comunicação venezuelanos denunciam casos de corrupção no setor petrolífero do país, casos esses envolvendo a perfuração de poços de petróleo. Ramírez rebateu essas acusações. O chanceler da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou a afirmar na segunda-feira que o governo dos EUA poderia ser o responsável pelo caso da maleta com dólares. "Como estamos sempre enfrentando essas poderosas entidades que são a CIA (agência de inteligência norte-americana), o Pentágono e suas conspirações, surge a suspeita de que, por detrás de tudo isso, poderia haver uma armadilha ou uma conspiração", acrescentou Maduro. O assunto tem ocupado bastante espaço nos meios de comunicação da Venezuela e da Argentina, onde se especula sobre a origem e o destino do dinheiro e os laços eventualmente existentes entre Antonini e os representantes de ambos os países.