Venezuela deporta para Colômbia chefe de comissão das Farc

A prisão de Joaquín Pérez, também conhecido como Alberto Martínez, aconteceu no fim de semana no aeroporto internacional de Caracas, onde ele chegou procedente de Frankfurt, na Alemanha, depois de uma solicitação telefônica do presidente colombiano ao seu colega venezuelano, Hugo Chávez, que havia se comprometido a combater a presença da guerrilha em seu país.

"É a figura das Farc mais importante na Europa e há muito tempo estávamos atrás dele. É outra demonstração de que Chávez está cumprindo sua palavra e o agradecemos", disse Santos ao jornal El Tiempo.

Recentemente, o presidente colombiano afirmou que não existe evidência de acampamentos guerrilheiros na Venezuela.

Chávez, acusado no passado de ter ligações e de permitir a presença de líderes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e do Exército da Libertação Nacional (ELN) na Venezuela, já entregou a Bogotá rebeldes e narcotraficantes.

De acordo com fontes de segurança, Pérez --com mais de 30 anos de militância nas Farc-- coordenava apoio financeiro e político ao grupo rebelde na Itália, Alemanha, Espanha, Holanda, Suécia, Bélgica e Noruega.

Também era o encarregado da difusão da propaganda das Farc na Europa através da Agência Nacional pela Nova Colômbia (Anncol), um meio de comunicação do grupo guerrilheiro na Internet, e conduzia as relações com organizações como o ETA, na Espanha.

Chávez e Santos retomaram as relações diplomáticas e comerciais em agosto de 2010, após uma crise desencadeada no governo do ex-presidente Álvaro Uribe, que acusou Caracas de permitir a presença de chefes rebeldes na Venezuela.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)