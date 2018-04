Venezuela descarta ampliar conflito com Espanha, diz embaixador A Venezuela não tem interesse em se aprofundar nos embates diplomáticos que vem tendo com a Espanha desde que o rei Juan Carlos mandou o presidente Hugo Chávez se calar, disse na segunda-feira embaixador venezuelano em Washington. O representante máximo da Venezuela nos Estados Unidos, Bernardo Alvarez, assinalou que as críticas de Chávez que enfureceram o rei espanhol na 17a Cúpula Ibero-Americana não eram para o monarca, e sim para o ex-primeiro-ministro José María Aznar. Na reunião em Santiago, no Chile, Chávez acusou Aznar de "fascista" por supostamente ter apoiado o golpe que o tirou do poder por algumas horas em 2002. "Penso que os governos deixaram claro que vão seguir adiante e não há nenhum interesse, do lado do governo venezuelano ou do lado espanhol, de que haja uma escalada (do embate)", disse Alvarez em um evento sobre o referendo para a reforma constitucional previsto para 2 de dezembro em Caracas. (Reportagem de Adriana García)