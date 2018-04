Venezuela desmonta oito laboratórios de drogas

Os corpos de segurança venezuelanos apreenderam, pelo menos, 4.000 quilos de alcaloides, a maior parte cocaína e pequena porção de pasta de coca, base da produção da droga, ao desmontar oito laboratórios de drogas a poucos metros da fronteira com a Colômbia, informou o governo nesta quinta-feira, 22.

O ministro do Interior e Justiça, Tareck El-Aisammi, destacou em uma entrevista a rede de televisão estatal venezuelana, que o laboratórios estavam localizados no município Catatumbo, próximo a fronteira com a Colômbia. "Neste momento estamos em pleno desenvolvimento da operação, e não houve presos", destacou o ministro.

Por estar próximo a Colômbia, o país é um dos principais centros de processamento de drogas da América do Sul. Segundo os Estados Unidos, a Venezuela não está fazendo o suficiente para deter o fluxo de drogas, em particular a cocaína, em seu território.