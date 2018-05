Venezuela diz não haver problema técnico para entrar no Mercosul O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta quarta-feira que os obstáculos para o país se tornar membro pleno do Mercosul não são de natureza técnica e que o processo de negociações para a adesão venezuelana corre conforme o previsto. Maduro, atualmente em Brasília para participar de um fórum de países latino-americanos e asiáticos ao lado de outros vários chanceleres, respondia às recentes declarações de diplomatas brasileiros sobre dificuldades enfrentadas nas reuniões de grupos técnicos da Venezuela e do Mercosul. Esses grupos de negociação não conseguiram se reunir por pelo menos duas vezes a fim de discutir a eliminação de barreiras alfandegárias ao comércio entre o bloco e o país latino-americano, um passo necessário para concluir a adesão venezuelana ao Mercosul. "O processo de negociação caminha perfeitamente bem. Não há nenhum obstáculo do ponto de vista técnico. Não há nenhum atraso", afirmou Maduro a jornalistas no final da cerimônia de abertura do 3o Fórum de Cooperação América Latina-Leste Asiático (Focalae), que ocorrerá durante dois dias na capital brasileira. Do Focalae, participam 33 países que buscam estimular o diálogo político e a cooperação entre as duas regiões. O ingresso da Venezuela no Mercosul foi sancionado politicamente em 2006 pelos presidentes dos países-membros do bloco -- Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. No entanto, os Congressos brasileiro e paraguaio ainda não ratificaram esse acordo. A ratificação, pelo Congresso brasileiro, do documento que faz da Venezuela membro pleno do Mercosul complicou-se pouco depois de o presidente venezuelano, Hugo Chávez, ter acusado os senadores do Brasil de servirem como porta-vozes dos EUA ao criticarem a decisão dele de não renovar a licença de transmissão de um canal de TV contrário ao governo chavista.