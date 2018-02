Venezuela diz que EUA encorajam oposição a derrubar Chávez

A Venezuela acusou os EUA de tentarem "criminalizar" o governo do presidente

Hugo Chávez. O embaixador venezuelano em Washington, Bernardo Alvarez, disse na quinta-feira, 4, que há um esforço das autoridades americanas para encorajar a oposição a tentar derrubar Chávez.

Alvarez comentou um relatório do diretor de inteligência americano, Danis Blair, enviado nesta semana a senadores dos EUA. O texto descreve o líder bolivariano como um autocrata, que reprime a oposição.

Em uma carta enviada à presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Dianne Feinstein, Alvarez rebateu o relatório, qualificando-o como "cheio de acusações politicamente motivadas e cínicas".

O embaixador afirmou que há uma campanha dos EUA para "criminalizar nosso governo e encorajar grupos dentro da oposição da Venezuela para buscar formas não democráticas de tomar o poder".

Funcionários americanos negaram repetidamente que apoiariam qualquer tentativa de retirar Chávez do poder com um golpe. Os oposicionistas venezuelanos garantem, também, que desejam vencer Chávez apenas nas urnas.

Chávez nega com veemência as críticas de que seu governo esteja reprimindo e intimidando a oposição. As informações são da Associated Press.