Venezuela diz que EUA tentam espalhar violência na A.Latina O chanceler da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta terça-feira que os Estados Unidos querem espalhar a violência na América Latina ao enfrentar os países. Maduro contrariou as declarações do subsecretário de Estado norte-americano sobre as Farc buscarem refúgio em território venezuelano. Maduro também acusou Washington de estar por trás de processos que vinculam o governo do presidente venezuelano, Hugo Chávez, com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O chanceler reagiu a declarações feitas na segunda-feira pelo sub-secretário dos EUA, John Negroponte, de que não tem dúvidas de que as Farc buscaram refúgio em território venezuelano. "Por trás das acusações irresponsáveis e abusivas de John Negroponte de que a Venezuela acolhe as Farc há uma operação política para mostrar um processo contra o presidente legítimo da República Bolivariana da Venezuela e nós queremos denunciá-lo desta maneira", disse Maduro. As declarações do ministro venezuelano aconteceram durante a realização da Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) na cidade Medellín. As relações entre Colômbia e Venezuela continuam tensas depois que Chávez apoiou o presidente do Equador, Rafael Correa, na crise que estourou após militares colombianos adentrarem território equatoriano em uma operação no acampamento do líder das Farc Raúl Reyes, que foi morto no incidente. Nesta operação foram encontrados vários computadores, que segundo as autoridades colombianas contêm arquivos com supostos vínculos do grupo guerrilheiro com os governos de Quito e Caracas. "Hoje há uma operação funcionando e queremos denunciá-la, o principal motor desta operação é o governo dos EUA, uma operação para encher de violência a nossa região", acrescentou Maduro. (Reportagem de Nelson Bocanegra)