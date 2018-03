Venezuela diz que tropas mataram colombiano 'subversivo'

Tropas venezuelanas mataram um colombiano "subversivo" em uma batalha na fronteira, disse o presidente da Venezuela Hugo Chávez, em um incidente que poderia trazer novas tensões entre os dois países. Os países vizinhos têm mantido uma guerra de palavras nos últimos meses, com a Venezuela acusando a Colômbia de tentar espalhar a guerra e mandar tropas a seu território. Chávez disse em seu discurso na televisão no sábado que seu exército trocou tiros com "subversivos" armados perto da fronteira, mas não deu detalhes de onde o incidente aconteceu ou qual grupo estava envolvido. Rebeldes marxistas e gangues de paramilitares de ultradireita têm percorrido por anos a região de fronteira isolada e pouco controlada por patrulhas. No sábado, em um evento aparentemente paralelo, a imprensa local disse que pelo menos oito pessoas morreram a tiros e outras três ficaram feridas quando um grupo abriu fogo em um local no Estado fronteiriço de Táchira, a oeste do país. O tiroteio aconteceu em um centro noturno perto de San Cristóbal, capital do Estado, a 770 km de Caracas. Três homens abriram fogo contra as pessoas que estavam no lugar. O canal de TV Globovisión disse que a maioria dos mortos era trabalhadores do local, sem dar mais detalhes.