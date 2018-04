Venezuela envia combustível à Síria, dizem operadores

Uma carga de óleo diesel, que pode ser usada para abastecer tanques militares ou na calefação, deve chegar nesta semana ao porto sírio de Banias, segundo dois operadores do mercado e dados do setor de navegação. A carga estaria avaliada em até 50 milhões de dólares.

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, é um defensor exaltado de Assad, já que ambos têm em comum a inimizade com os Estados Unidos.

Chávez ainda se pronuncia em defesa do falecido líder líbio Muammar Gaddafi e de outros líderes árabes acuados por protestos populares nos últimos meses, como parte da chamada Primavera Árabe.

A estatal petrolífera venezuelana PDVSA embarcou o diesel no navio Negra Hipolita, segundo fontes setoriais e informações do Sistema de Identificação Automática que constam no Banco de Dados Reuters de Fundamentos do Frete. O mesmo navio-tanque já havia levado um primeiro suprimento em novembro, segundo as fontes.

Nenhum representante da PDVSA foi imediatamente localizado para comentar.

O Negra Hipolita foi visto pela última vez na costa de Chipre, indo em direção a Banias, com chegada estimada para quarta-feira, segundo o monitoramento feito pela Reuters. Na quarta-feira, o sinal de satélite do navio foi desligado.

Em discurso no mês passado, Chávez disse que "as agressões contra a Síria estão continuando". "É a mesma fórmula que eles (o Ocidente) usaram contra a Líbia - injetar violência, injetar terrorismo do exterior, e depois invocar as Nações Unidas para intervirem", declarou.

Entidades de direitos humanos dizem que quase 6.000 pessoas já foram mortas na repressão do governo a 11 meses de manifestações na Síria. Os EUA, a Europa e a Liga Árabe pressionam Assad a deixar o poder, mas Rússia e China vetam qualquer iniciativa do Conselho de Segurança da ONU a respeito da crise.

A Venezuela, um país da Opep, já tentou também fornecer combustível ao Irã, que sofre sanções devido ao seu programa nuclear.

(Reportagem adicional de Himanshu Ojha em Nova York e Jonathan Saul em Londres)