Venezuela expulsa eurodeputado por críticas a referendo A justiça eleitoral venezuelana solicitou a expulsão do eurodeputado espanhol Luis Herrero do país, por considerar que ele ultrajou o seu cargo e perturbou o país poucas horas antes de um referendo que pode permitir a reeleição sem limites do presidente Hugo Chávez. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) reagiu às declarações de Herrero, que acusou Chávez de ter um comportamento ditatorial após se reunir com opositores, e questionou a imparcialidade do corpo eleitoral. "Este cidadão, durante suas declarações, desferiu palavras lesivas à dignidade deste corpo e à tranquilidade que rege este processo eleitoral", disse a presidente do CNE, Tibisay Lucena, que pediu à chancelaria a expulsão do eurodeputado do país. O legislador, do Partido Popular, disse que Chávez tem "comportamentos típicos de um ditador e que são incompatíveis com qualquer parâmetro democrático", por pedir para conterem as manifestações opositoras que tentaram bloquear certas vias de transporte do país. "Me produz uma certa preocupação a decisão que tomou o órgão eleitoral, de adiar o fechamento dos colégios das quatro da tarde, que é quando eles seriam fechados. Isso não se justifica em uma eleição que é infinitamente mais simples que as últimas eleições regionais", acrescentou. O referendo de domingo busca acabar com o limite de reeleições para todos os cargos de votação popular que estabelece a Constituição. O presidente do partido opositor Copei, Luis Ignacio Planas, declarou ao canal privado Globovisión que o deputado foi retirado de seu hotel, sem ordem judicial e sem recolher seus pertences, pelos policiais e militares, no que classificou como "sequestro". (Por Patricia Rondón Espín)