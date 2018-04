Venezuela inicia esforços para que Farc libertem mais 3 reféns O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, dará início imediatamente a esforços de mediação para garantir a libertação dos três ex-congressistas colombianos que a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) prometeram entregar a Chávez, afirmou no domingo o governo venezuelano. As Farc, maior grupo guerrilheiro da Colômbia, anunciaram no sábado que entregariam a Chávez os políticos Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez e Orlando Beltrán Cuéllar. "Sob o comando de Hugo Chávez, nosso governo realizará, a partir deste momento, os contatos e as ações necessários a fim de garantir as condições para essa nova vitória da liberdade e da esperança de paz", afirmou o governo venezuelano em um comunicado divulgado no domingo à noite. A Venezuela pediu à Colômbia que contribua para esses esforços e que evite adotar qualquer medida capaz de impedir a operação. "A Venezuela convoca o governo da Colômbia para que contribua com esse objetivo louvável e para que vete qualquer manobra que os inimigos da paz possam adotar, dificultando a libertação dos reféns e, ao mesmo tempo, colocando em perigo a vida de pessoas inocentes", acrescentou o governo venezuelano. A Colômbia, de outro lado, tinha dito horas antes que realizaria todo o possível para que os ex-parlamentares fossem libertados. O governo da Venezuela descreveu como um gesto de boa vontade a decisão das Farc e manifestou seu agradecimento pelo fato de o grupo guerrilheiro considerá-lo um interlocutor "confiável e respeitável". As Farc não fixaram uma data para a libertação. Os guerrilheiros soltaram, no começo de janeiro, em uma região de selva da Colômbia, as políticas Clara Rojas e Consuelo González, em uma missão organizada por Chávez e da qual participou a senadora Piedad Córdoba. Uribe, principal aliado dos EUA na América Latina, suspendeu em novembro os esforços de mediação realizados por Chávez com o objetivo de que fossem trocados 40 reféns políticos mantidos pelas Farc por cerca de 500 rebeldes presos. As relações da Colômbia com a Venezuela entraram em um período de crise após o anúncio do governo colombiano. As Farc mantêm reféns 44 pessoas, entre as quais a ex-candidata à Presidência da Colômbia Ingrid Betancourt, de cidadania franco-colombiana, e três norte-americanos. (Por Deisy Buitrago, com reportagem adicional de Frank Jack Daniels)