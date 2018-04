Venezuela já tem coordenadas das Farc para libertação d reféns As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) já enviaram às autoridades venezuelanas as coordenadas do lugar onde serão libertados quatro reféns ao presidente Hugo Chávez, informou na segunda-feira o ministro do Interior, Ramón Rodríguez Chacín. Ele acrescentou que espera iniciar a operação de libertação na primeira hora de quarta-feira. Na semana passada, o mais antigo grupo rebelde colombiano confirmou que libertaria "sem pressões" os ex-parlamentares Gloria Polanco, Orlando Cuéllar, Eladio Pérez e Jorge Eduardo Gechem Turbay. Em janeiro, as Farc entregaram as políticas Clara Rojas e Consuelo González como um gesto de desagravo a Chávez, a quem Bogotá excluiu da mediação para uma troca humanitária de reféns por guerrilheiros presos. As Farc mantêm sequestradas mais de 40 pessoas, incluindo a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt e três cidadãos norte-americanos. (Reportagem de Ana Isabel Martínez)