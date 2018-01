Venezuela libera cinco políticos presos

GENEBRA - A decisão da Venezuela de liberar cinco políticos presos entre a noite de segunda-feira e a manhã desta terça, 1º, é um "sinal de compromisso" com o diálogo. A declaração foi feita pela chanceler venezuelana, Delcy Rodríguez, em entrevista ao Estado.

Os políticos opositores libertados são Andrés Moreno, Marco Trejo, Carlos Melo, Carlos Ocariz e Ángel Coromoto Rodríguez. A iniciativa foi tomada no mesmo dia em que governo e oposição iniciaram reuniões para tentarem chegar a uma mesa de negociações.

"Instalamos a primeira sessão do diálogo entre oposição e o governo", disse a chanceler, que está em Genebra para responder na ONU a acusações de violações a direitos humanos no país caribenho.

"Isso é muito importante. Foi uma iniciativa do presidente Nicolás Maduro e conta com acompanhamento da Unasul e com a Santa Sé", explicou, sobre o encontro que oposição e governo mantiveram no início da semana. "Foi uma reunião muito importante, com um clima construtivo, de respeito."

Segundo Delcy, quatro eixos temáticos foram estabelecidos para permitir uma aproximação. "Já iniciamos nossos trabalhos", garantiu. "Essa iniciativa de diálogo faz parte de nosso compromisso de Maduro de defender os direitos humanos, o direito à paz e o povo venezuelano, um direito ao futuro", insistiu.

Questionada se a liberação dos prisioneiros era parte de um compromisso com o diálogo, ela confirmou. "Sim, confirma". ONGs do país, porém, alertam que antes da liberação dos prisioneiros, 114 pessoas estavam detidas por seus posicionamentos políticos.