Venezuela precisa entrar no Mercosul e não pode esperar: Chávez O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse na quarta-feira, no Uruguai, que seu país precisa entrar no Mercosul, mas dificilmente pode esperar até depois do fim do ano para completar sua adesão, que "inexplicavelmente" está demorando. A Venezuela está em processo de adesão como integrante pleno do bloco, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, num processo que para ser concretizado deve ser aprovado pelos congressos de todos os sócios. Argentina e Uruguai já deram sinal verde para a entrada da Venezuela, mas os parlamentos do Paraguai e do Brasil ainda não concederam a aprovação. "Entramos num esfriamento inexplicável porque nada nos foi dito sobre as razões (...) É um pouco incômodo", disse Chávez em discurso junto a seu colega uruguaio, Tabaré Vázquez. "Não é fácil para mim dizer isso que vou dizer: que assim como digo que a Venezuela necessita entrar no Mercosul, acredito que também o Mercosul necessita... não a Venezuela, necessita crescer e necessita crescer transformando-se (...) Dificilmente podemos esperar mais que o fim do ano", declarou. Em julho, o presidente venezuelano, que realiza visitas pela América do Sul, havia pressionado o bloco a aprovar a entrada de seu país no Mercosul em setembro ou desistiria da postulação.