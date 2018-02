Venezuela propõe fundo petróleo-por-alimento na América Latina A Venezuela pediu nesta quarta-feira aos países produtores de energia na América Latina a criação de um fundo para ajuda alimentícia aos países pobres com os lucros das exportações de petróleo. O presidente Hugo Chávez irá convidar produtores de gás e petróleo regionais --Brasil, México, Equador e Bolívia assim como Cuba-- para um encontro em Caracas para a criação de um fundo petróleo-por-comida, afirmou o ministro do Exterior venezuelano. "Nós iremos planejar uma fórmula baseada nos preços do petróleo e no nível de produção que irá permitir a criação de um fundo especial petróleo-por-comida, levando em consideração as condições de cada país", disse Nicolas Maduro, durante encontro regional sobre a crise de alimentos, na Nicarágua. Ele não deu mais detalhes sobre o plano. A Venezuela já prometeu 100 milhões de dólares com outros líderes regionais para comprar alimentos como arroz, feijão e milho. Os países esperam prevenir os protestos e tensões políticas que assolam nações de Camarões a Bangladesh. Os preços do petróleo atingiram recorde de alta acima de 120 dólares por barril em dias recentes, beneficiando países ricos em petróleo como a Venezuela mas devastando países pobres da América Latina que estão sofrendo com a inflação. (Reportagem de Brian Harris)