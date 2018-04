Venezuela se frustra por fim da mediação de Chávez com as Farc A Venezuela expressou frustração nesta quinta-feira pela decisão da Colômbia de encerrar o papel de mediador do presidente Hugo Chávez em um acordo humanitário pela libertação de reféns mantidos pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "A Venezuela aceita esta decisão soberana do governo da Colômbia, mas manifesta sua frustração posto que, desta maneira, encerra-se um processo levado com pulso firme em meio a grandes dificuldades, havendo obtido, em apenas três meses, avanços importantes", declarou a chancelaria venezuelana em um comunicado. (Por Enrique Andrés Pretel)