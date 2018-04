Venezuela teme escassez de papel higiênico antes de referendo O governo venezuelano disse nesta sexta-feira que setores opositores encontraram uma nova maneira de jogar "sujo": esconder o papel higiênico para criar uma sensação de desabastecimento a poucas horas do referendo constitucional. As compras do produto parecem excessivas e as prateleiras se esvaziam rapidamente, uma situação que para o ministro de Finanças, Rodrigo Cabezas, se deve a um plano mal intencionado. "Há setores (que) ocultaram papel higiênico", disse ele nesta sexta-feira durante uma entrevista na televisão estatal. "Existem grupos, até empresariais, jogando duro, jogando sujo (...) tratando de criar, no marco das eleições, a sensação efetivamente de desabastecimento", afirmou. O rumor de escassez de papel higiênico começou há mais de uma semana, junto com versões de que faltaria arroz. No entanto, é possível obter ambos os produtos. Mas ainda existe o temor de que as chamadas "compras nervosas" possam desatar uma verdadeira crise. "Neste país temos que nos preparar para tudo por causa da falta de estabilidade em que vivemos", disse à Reuters Elizabeth Carvallo, uma contadora que mostrava as compras e se queixava da falta de outros produtos básicos, como leite. "Cada vez que aparece um evento eleitoral sempre é uma confusão", afirmou. Carne, ovos, açúcar e azeite para cozinhar faltaram intermitentemente nos últimos meses, e enquanto reaparecem alguns, outros são difíceis de achar, como leite e farinha de trigo. O governo explica a escassez como conquista econômica, por considerá-la um reflexo do aumento do consumo em meio à bonança impulsionada pelos altos preços do petróleo.