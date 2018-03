Venezuela testa mísseis e demonstra poderio A Venezuela testou mísseis na sexta-feira no Caribe, numa demonstração de poderio militar num momento de tensão com os Estados Unidos e a Colômbia. Cinco caças russos Sukhoi sobrevoaram a base militar da ilha de La Orchila, lançando uma bomba de meia tonelada e disparando um míssil KH-59 contra um alvo marítimo. Um barco-patrulha disparou um míssil de superfície contra o mesmo alvo. O brigadeiro Luis José Berroteran, comandante da Força Aérea, disse que o equipamento recém-adquirido ajudará o país a enfrentar eventuais invasões. "Quando se tem [recursos, como o petróleo] desejados por potências estrangeiras, você tem a obrigação para com o seu povo de defendê-lo", disse o militar. O presidente Hugo Chávez costuma ameaçar os EUA de tramar sua derrubada, e nas últimas semanas vem comparando a atitude norte-americana às "agressões" de Washington contra Irã e Iraque. O teste militar de sexta-feira é a primeira exibição pública do poderio adquirido junto a Rússia e China. Os EUA acusam Chávez de estimular uma corrida armamentista que poderia desestabilizar a região. Washington proibiu a venda de tecnologia militar para a Venezuela, o que levou Caracas a recorrer à compra de caças russos. Mas a Venezuela tem apenas o quarto maior orçamento militar da América Latina, e analistas dizem que seu gasto militar é relativamente baixo em comparação com o PIB do país. Também há tensão entre a Venezuela e a vizinha Colômbia, que acusa Chávez de ajudar a guerrilha Farc. Chávez se vê ameaçado pela recriação da Quarta Frota dos EUA, com presença no Caribe, após um hiato de quase 60 anos. Ele diz também que a violação do espaço aéreo venezuelano por caças dos EUA, em maio, foi um ato de hostilidade -- os norte-americanos afirmam que foi involuntário. "Estamos ameaçados pelo império. O que eles querem, que nos desarmemos?", disse ele em maio, depois do incidente aéreo, ocorrido perto da base de La Orchila, onde também há uma residência presidencial. "Não vamos fazer mal a ninguém, mas ninguém deve se enganar conosco", disse ele.