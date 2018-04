Venezuela volta a comprar títulos da Argentina

Antes de deixar o governo, o presidente Néstor Kirchner voltou a recorrer à amizade que o vincula com o venezuelano Hugo Chávez para conseguir financiamentos. O Ministério de Economia informou que a Argentina emitiu US$ 500 milhões em títulos Boden com vencimento em 2015. A operação foi realizada na última segunda-feira, mas a publicação no Diário Oficial ainda não foi feita, o que deverá ocorrer nos próximos dias. Pela operação, a Argentina pagou uma taxa de juros de 10,43%, a qual os analistas consideram que está dentro dos valores atuais do mercado. Desde que declarou que não pagaria sua dívida, a Argentina tornou-se um investimento de risco, mesmo após a tentativa de renegociação. Assim, há poucos interessados na emissão de títulos do país. Em função disso, a ajuda da Venezuela é fundamental para o governo argentino, o que cria uma situação de dependência econômica que impede a futura presidente Cristina Kirchner de se afastar de Chávez. Desde 2005 até o momento, a Venezuela já comprou US$ 5,6 bilhões em títulos argentinos, que são revendidos posteriormente pelo país caribenho. Durante este mês, segundo o Ministério de Economia, o governo argentino já conseguiu fundos no valor de US$ 1,309 bi somando os bônus colocados junto à Venezuela, o Bonar colocado na semana passada no mercado local, no valor de US$ 459 milhões, e um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de US$ 350 milhões. Em dezembro, a equipe econômica enfrentará vencimentos de aproximadamente US$ 2,2 bilhões, o maior do ano. Sem um acordo com os hold outs (credores que não entraram na reestruturação da dívida em 2005), a Argentina não pode realizar nenhuma emissão internacional porque corre o risco de ter seus ativos embargados por algum credor. Além disso, com um cenário mundial turbulento em função da crise provocada pelo segmento sub-prime dos Estados Unidos, a aversão aos investimentos de risco é cada vez maior, o que torna difícil para a Argentina conseguir emitir dívida, mesmo no mercado local. Assim, por mais que o perfil de Cristina seja social-democrata, como define o analista político Ricardo Rouvier, e que ela queira se aproximar politicamente de Luiz Inácio Lula da Silva e de Michele Bachelet (Chile), a necessidade de financiamento vindo da Venezuela a impede de fazê-lo. Neste sentido, o analista político Rosendo Fraga afirma que "Cristina vai oscilar entre o Brasil e a Venezuela, como fez Kirchner".